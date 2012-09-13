Європарламент хоче звільнення політв`язнів в Білорусі

Страсбург. 13 вересня. УНІАН. Європейський парламент заявляє про неможливість прогресу у відносинах між ЄС та Білоруссю без звільнення політичних в’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) щодо щорічної доповіді Ради ЄС про спільну зовнішню та безпекову політику.

За документ, схвалений на сесії Європарламенту 12 вересня, проголосували 441 депутат, проти – 73, утримались – 78.

У резолюції депутати, зокрема, зазначили, що хотіли б бачити прогрес у розвитку двосторонніх відносин, однак такий прогрес може відбуватися лише за умови поваги демократичних принципів офіційним Мінськом.

“(Європарламент – УНІАН) нагадує, що не може бути ніякого прогресу у відносинах ЄС-Білорусь допоки всі політичні в’язні не будуть звільнені та реабілітовані”, - написано в документі.

Депутати також привітали діяльність ЄС в Білорусі з посилення діалогу з громадянським суспільством та спрощення процедури видачі віз.