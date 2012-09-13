Посол України: З Чехією через соратників Тимошенко не сварилися

Київ. 13 вересня.УНІАН. Посол України у Чехії Іван Грицак заперечує серйозні проблеми у відносинах двох країн через те, що Чехія надала притулок соратникам колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, а Україна раніше видворила чеських військових аташе за підозрою у шпигунстві.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Такі випадки бувають у двосторонніх стосунках будь-яких країн. Якщо б вони радикально вплинули на двосторонні відносини, це було б нецивілізовано», – сказав І.Грицак.

За його словами, надзвичайних ускладнень у двосторонніх відносинах за останні три роки, коли він представляє Україну в Чехії, не було.

Як наголосив дипломат, двосторонній діалог триває. 1 жовтня у Празі у засіданні змішаної українсько-чеської урядової комісії має взяти участь міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога, а в листопаді до Києва має приїхати чеський прем’єр-міністр Петр Нечас.

Водночас, за даними І.Грицака, в Україну навряд чи приїде до кінця цього року Президент Чехії Вацлав Клаус. Його повноваження закінчуються на початку 2013 року.

Коментуючи становище українських заробітчан у Чехії, І.Грицак зауважив, що вони часто потерпають від трудової експлуатації, але рідко звертаються за допомогою до посольства.

«Чому він не звертається? Тому що йому «клієнт» (організатор працевлаштування в Чехії) зробив паспорт, зробив візу, він його сюди привіз, він йому дав роботу, він йому тут дав місце, де той живе, і є тут люди, на жаль, такі, які тут відпрацювали 20 років, але він не знає, що тут є Празький град, що тут є Карлів міст тощо. Він знає, як «рабиня Ізаура», де об’єкт, на якому він працює, і місце, де він може купити собі поїсти», – зауважив український дипломат.

За оцінками Посольства України у Празі, нині в Чехії живуть близько 200 тисяч українських громадян і вихідців із України.