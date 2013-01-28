Нові обвинувачення проти Тимошенко вплинуть на відносини ЄС-Україна

Київ. 28 січня. УНІАН. Євродепутат та голова комісії міжпарламентської співпраці Європарламент–Україна Павел Коваль вважає, що рішення вручити Юлії Тимошенко повідомлення про підозри у замовленні вбивства вплине на календар українсько-європейського діалогу.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні сайту Ю.Тимошенко.

«Безпосереднього впливу на відносини Київ – Брюссель останні події не матимуть, але опосередкований – так, і дуже серйозно. І в контексті найближчого лютневого саміту, і в контексті підписання Угоди про асоціацію, адже є ідея, аби це відбулося восени цього року. Рішення вручити Юлії Тимошенко повідомлення про підозри у вбивстві вплине і на календар українсько-європейського діалогу, і – що ще важливіше – на атмосферу двосторонніх контактів», - заявив П.Коваль.

Він занепокоєний, що події в Україні починають дещо нагадувати Білорусь.

«Є якісь рухи довкола владних інституцій, і неможливо сказати, чи те, що відбувається потім, – це згідно з волею можновладців чи проти неї. Єдине можу сказати – це не типові рішення судової системи. І ми маємо проблеми з інтерпретацією: чи це відбувається за бажанням Президента, чи проти нього. Така ситуація непевності негативно позначиться на контактах Києва з ЄС», - сказав він.

Той факт, що поки немає чітких коментарів з Брюсселя щодо останніх подій в Києві, П.Коваль пояснює загальною втомою від України. «Але це ще не означає, що ці події не матимуть наслідків для української влади», – додав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко та Павло Лазаренко. За словами В.Пшонки, слідча група вручила Ю.Тимошенко офіційну підозру про причетність до організації вбивства Є.Щербаня.

Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язненння, інших - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

Екс-прем’єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник цих вбивств.