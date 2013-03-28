Україна та Угорщина хочуть розширити транспортні коридори

Київ. 28 березня. УНІАН. Україна та Угорщина мають намір розширити транспортні коридори.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив за результатами зустрічі з главою угорського уряду Віктором Обраном.

«Ми вирішили розширити існуючі транспортні мережі у прикордонних регіонах. Ми також будемо проводити роботи із збільшення обслуговування наших громадян, які перетинають державний кордон», - сказав М.Азаров.

Сторони домовилися провести Дні угорської культури в Україні та української – в Угорщині.

Україна та Угорщина також мають намір надавати гранти на взаємне навчання студентів у своїх вузах.

Крім того, було досягнуто домовленості активізувати співпрацю в енергетичній сфері, зокрема, у питанні розвитку атомної енергетики, збільшення поставок української електроенергії до Угорщини та транзиту в Україну європейського газу через території Угорщини.