Словенія ратифікувала приєднання Хорватії до ЄС

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Парламент Словенії на своєму сьогоднішньому засіданні одностайно схвалив приєднання Хорватії до ЄС.

Про це повідомляє Інтерент-видання Euractiv.com.

Таким чином, за даними видання, залишилось лише чотири країни-члени ЄС, які мають ратифікувати відповідну угоду.

Видання зазначає, що після того, як минулого місяця Єврокомісія ще раз заявила про готовність Хорватії до приєднання до ЄС з липня цього року, очікується, що невдовзі ратифікаційні процедури завершать Німеччина, Бельгія, Данія та Нідерланди.

ЄС та Хорватія завершили переговори про приєднання країні до ЄС в 2011 році.