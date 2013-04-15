Єврокомісія пропонує надати дозвіл на використання аеродинамічних вантажівок
Для економії пального та зменшення викидів СО2
Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Європейська комісія пропонує надати дозвіл на використання аеродинамічних вантажівок на автошляхах ЄС для економії пального та зменшення викидів СО2 в атмосферу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм Каллас.
“Вони (запропоновані зміни – УНІАН) зменшать рахунки на пальне для перевізників та дадуть можливість європейським виробникам розпочати розробку вантажівок майбутнього, більш зелених вантажівок для глобального ринку”, - сказав він.
Віце-президент Єврокомісії зазначив, що нові правила пропонують дозволити використовувати округлу форму кабіни, а також закрилки позаду причепу.
За оцінками Комісії, лише за рахунок нового дизайну економія на використанні пального для середньої вантажівки, що долає 100 тис. км. на рік, може сягнути 7-10%, або 5 тис. євро на рік.
Крім того, новий дизайн кабіни має покращити видимість для водіїв і врятувати щорічно життя 300-500 найвразливіших учасників дорожнього руху: пішоходів та велосипедистів.
Пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд Європарламенту та Ради ЄС, а нові вантажівки можуть з’явитсия на автодорогах ЄС вже у 2018-2020 роках.