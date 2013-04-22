ПАРЄ перевірить повноваження українського депутата Шевченка

Страсбург. 22 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) перевірить повноваження члена української делегації Андрія Шевченка, який замінив у складі делегації Сергія Власенка, позбавленого депутатського мандату.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ПАРЄ.

Згідно з повідомленням, депутат Пітер Омтцигт під час відкриття другої частини сесії ПАРЄ цього року оскаржив повноваження А.Шевченка, оскільки, процедурно, повноваження С.Власенка, як члена ПАРЄ, не були припинені.

Запит депутата з Нідерландів підтримали щонайменше 10 колег в ПАРЄ з щонайменше 5 національних делегацій.

Таким чином, зазначається в повідомленні, Регламентний комітет ПАРЄ має розглянути це питання і може запропонувати три варіанти рішення: визнати, або не визнати, або визнати з умовами повноваження А.Шевченка.

У випадку, якщо Комітет вирішить не визнавати повноваження, або визнавати з умовами, то це питання буде винесено на обговорення ПАРЄ.