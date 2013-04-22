Єврокомісія рекомендує відкрити переговори про членство в ЄС з Сербією

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Європейська комісія порекомендувала відкрити переговори про членство в ЄС з Сербією та про угоду про асоціацію та стабілізацію з Косово.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у спільних доповідях Єврокомісії та Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, оприлюднених сьогодні.

“Рекомендації відкрити переговори про членство в ЄС з Сербією та відкрити переговори про угоду про асоціацію та стабілізацію з Косово відзначають рішучий прорив з минулим та спільний крок до європейського майбутнього”, - заявила з цього приводу К.Ештон.

“Сербія та Косово довели, що вони можуть зосередитися на на майбутньому, ніж залишатися в минулому”, - зазначив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.