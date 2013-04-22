Попеску не бачить перспективи у питанні повноважень члена делегації Шевченка

Страсбург. 22 квітня. УНІАН. Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Іван Попеску не бачить перспективи у питанні повноважень члена української делегації Андрія Шевченка.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

“Ніякої перспективи тут немає”, - сказав депутат.

І.Попеску зазначив, що однією з причин, чому він не бачить перспективи в цього питання є те, що Сергій Власенко — депутат якого А.Шевченко замівнив у складі української делегації в ПАРЄ — вже не є депутатом українського парламенту.

При цьому, І.Попеску підкреслив, що заміна члена української делегації відбулася на прохання Арсенія Яценюка, який очолює фракцію “Батьківщина” в парламенті.

“Було звернення фракції “Батьківщини” за підписом А.Яценюка до Комітету із закордонних справ парламенту, який просив замінити С.Власенка на А.Шевченка. Потім на засіданні цього Комітету було схвалено рішення задовольнити цю заміну. Це рішення потрапило до голови ВР, який написав відповідного листа Президенту ПАРЄ”, - сказав І.Попеску.

Він також не виключив того, що поява питання щодо повноважень А.Шевченка може свідчити про відсутність єдності у складі української опозиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутат від Нідерландів Пітер Омтцигт поставив під сумнів легітимність повноважень А.Шевченка, який замінив у складі української делегації в ПАРЄ С.Власенка.

Оскільки запит П.Омтцигта отримав підтримку понад 10 депутатів з понад 5 національних делегацій, от його передано до Регламентного комітету ПАРЄ, який має визначитися щодо повноважень А.Шевченка.

П.Омтцигт аргументував свій запит тим, що повноваження С.Влаченка, як члена ПАРЄ, не були припинені.