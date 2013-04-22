ЄС вирішив дозволити обмежений імпорт нафти з Сирії

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні в Люксембурзі вирішила дозволити обмежений імпорт нафти з Сирії.

Відповідне рішення схвалено сьогодні.

Згідно з рішенням, країни-члени ЄС зможуть надавати дозвіл на імпорт нафти та нафтопродуктів, експорт обладнання та технологій для нафтової та газової промисловості Сирії, а також інвестувати в сирійську нафтову промисловість.

При цьому, згідно з рішенням Ради закордонних справ, перед схваленням відповідних дозволів, компетентні органи країн-членів ЄС мають погоджувати свої рішення з Національною коаліцією опозиційних та революційних сил Сирії з тим, щоб такі дозволи не були надані щодо компаній, чиї активи заморожені в Європі в рамках чинних санкцій.

Головна мета сьогоднішнього рішення — надати підтримку опозиційним силам країни, які тримають контроль над кількома родовищами нафти.

Заборона на імпорт нафти та нафтопродуктів з Сирії діяла з вересня 2011 року.