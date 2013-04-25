Визначено кандидата в комісари від Хорватії
Ним має стати заступник прем'єра Міміца, який займеться захистом споживачів
Комісаром ЄС від Хорватії має стати Міміца, він займеться захистом споживачів
Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Комісаром ЄС від Хорватії має стати Невен Міміца.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
“Президент (Єврокомісії Жозеф Мануел – УНІАН) Баррозу зустрівся з Н.Міміцем і підтвердив свою згоду на його кандидатство. Президент Ж.М.Баррозу висловив намір передати пану Н.Міміце портфель захисту споживачів”, - написано в повідомленні прес-служби Єврокомісії.
Після отримання згоди Європарламенту Н.Міміца має бути призначений на посаду комісара рішенням Ради ЄС.
Н.Міміца, 60 років, з 2011 року – заступник прем’єр-міністра Хорватії з питань закордонних справ та європейської інтеграції.
Раніше був депутатом парламенту Хорватії, працював у міністерстві європейської інтеграції.
Як повідомляв УНІАН, з 1 липня цього року Хорватія має стати 28-м членом ЄС.