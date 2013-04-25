Визначено кандидата в комісари від Хорватії

Комісаром ЄС від Хорватії має стати Міміца, він займеться захистом споживачів

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Комісаром ЄС від Хорватії має стати Невен Міміца.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Президент (Єврокомісії Жозеф Мануел – УНІАН) Баррозу зустрівся з Н.Міміцем і підтвердив свою згоду на його кандидатство. Президент Ж.М.Баррозу висловив намір передати пану Н.Міміце портфель захисту споживачів”, - написано в повідомленні прес-служби Єврокомісії.

Після отримання згоди Європарламенту Н.Міміца має бути призначений на посаду комісара рішенням Ради ЄС.

Н.Міміца, 60 років, з 2011 року – заступник прем’єр-міністра Хорватії з питань закордонних справ та європейської інтеграції.

Раніше був депутатом парламенту Хорватії, працював у міністерстві європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня цього року Хорватія має стати 28-м членом ЄС.