Комітет Європарламенту проведе слухання щодо ситуації в Україні

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту проведе слухання щодо ситуації в Україні.

Про це свідчить порядок денних засідань Комітету, оприлюднений на офіційному сейті Європарламенту.

Згідно з порядком денним, у четвер, 23 травня, Комітет проведе надзвичайне засідання у Страсбурзі.

В ході цього засідання депутати, зокрема, планують провести слухання щодо розвитку політичної ситуації та реалізації реформ в Україні.

Згідно з порядком денним, до участі у слуханнях запрошені представники української опозиції, Венеціанської комісії та Гельсінського комітету.

Як повідомляв УНІАН, цього року Україна та ЄС можуть підписати угоду про асоціацію

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках по Україна заявила про це, зазначивши, що підписання може відбутися до саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада у Вільнюсі, за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес в питанні зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках порядку денного асоціації.