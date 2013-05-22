Ештон прибула на саміт ЄС для обговорення ситуації в Сирії
17:32, 22 травня 2013Новини ЄС
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Повідомляє Європейська служба зовнішніх дій
Брюссель. 22 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон прибула на саміт ЄС для обговорення ситуації в Сирії.
Про це повідомила у Twitter’і Європейська служба зовнішніх дій.
Від самого початку участь К.Ештон в саміті не передбачалася. На порядку денному сьогоднішньої зустрічі лідерів країн-членів ЄС також питання боротьби з ухиленням від оподаткування та вирішення проблем в енергетиці.
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