Президент Литви: Асоціація зі східними партнерами посилить демократичні процеси в них

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Президент Литви Далія Грібюаускайте вважає, що асоціація Європи зі східними партнерами посилить демократичні партнери в них.

Як повідомляє офіційний портал Президента Литви, про це вона заявила сьогодні, представляючи щорічне послання.

“Асоціація з європейськими партнерами посилить демократичні процеси в цих країнах. Вона також забезпечить більш безпечне життя для литовського народу та більше можливостей для економічного зростання”, - заявила Д.Грібаускайте.

За словами литовського Президента, у цьому контексті Вільнюській саміт “Східного партнерства” може відкрити “якісно новий етап у сусідській співпраці ЄС”.

Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства” заплановано на 28-29 листопада у Вільнюсі.

В рамках саміту ЄС сподівається підписати угоду про асоціацію з Україною, заявити про завершення переговорів про схожі угоди з Вірменією, Грузією та Молдовою, а також добитися подальшого прогресу у питаннях спрощення візового режиму.