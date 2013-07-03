Президент Литви: ЄС має підписати угоду з Україною

Брюссель. 3 липня. УНІАН. Президент Литви Далія Грібаускайте вважає, що ЄС має підписати угоду про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті “Східного партнерства”, запланованому на 28-29 листопада цього року.

Як повідомляє Інтернет-сайт Президента Литви, про це вона заявила в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Financial Times.

“Справа Тимошенко стала символом ситуації з правами людини в Україні, якості юридичних реформ, якості демократії, вибіркового правосуддя – всі ці речі зараз концентруються в одному імені”, - сказала Д.Грібаускайте.

“Європа потребує стратегічного схвалення рішення, яке не буде поставлене під загрозою однією чи двома людьми, навіть, якщо ці люди стали символами”, - додала Президент Литви, яка головує в ЄС з 1 липня цього року.

Британська газета зазначає, що Литва зараз активно намагається переконати партнерів по ЄС у необхідності підписати угоди про асоціацію з Києвом.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.