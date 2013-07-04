Расмуссен наголошує, що проблема можливого шпигунства США проти ЄС не торкається НАТО

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен наголошує, що проблема можливого шпигунства США проти ЄС не торкається Півнчно-Атлантичного Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати останні повідомлення про те, що США здійснювали стеження в приміщеннях європейських інституцій.

“Я не сприймаю це, як проблему НАТО. У нас немає причин вважать, що безпека НАТО була поставлена під загрозу, в усякому разі”, - сказав А.Ф,Расмуссен.

Він наголосив, що концентрує увагу на посиленні трансатлантичних відносин та посиленні безпеки.

У зв’язку з цим Генсек НАТО привітав рішення ЄС та США розпочати переговори про нову трансатлантичну торговельну угоду.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня німецький журнал Der Spiegel оприлюднив повідомлення також про те, що США стежили за приміщеннями інституцій ЄС, зокрема, шляхом прослуховування телефонних ліній та контролем за Інтернетом.

Європейська служба зовнішніх дій звернулася до США за отриманням роз’яснень.