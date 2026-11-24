Проєкт реалізується спільно норвезькою компанією Kongsberg та українським партнером.

Норвегія та Україна домовилися розширити співпрацю щодо нової системи протиповітряної оборони (ППО) DESNA, призначеної для протидії безпілотникам. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише Reuters.

Проєкт реалізується спільно норвезькою компанією Kongsberg та українським партнером.

В міністерстві зауважили, що система вже використовується та поєднує українські ракети, зенітно-ракетні комплекси та пускові установки з норвезькими системами управління, переданими Україні.

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Зазначається, що план співпраці передбачає розширення застосування DESNA на інших напрямках в Україні. Водночас у норвезькому оборонному відомстві не уточнили деталі та масштаби розгортання системи.

Внесок Норвегії в оборону України

Як повідомляв УНІАН, у 2027 році Осло планує виділити 85 мільярдів норвезьких крон (8,89 млрд доларів) на підтримку України. Гроші спрямують до Програми підтримки імені Нансена, названої на честь норвезького гуманіста Фрітйофа Нансена, який очолював заходи з ліквідації голоду в Україні на початку 1920-х років.

Програма передбачає як військову, так і фінансову підтримку, і завдяки останньому зобов’язанню з боку Осло її загальний обсяг збільшиться до 344 млрд норвезьких крон (36 млрд доларів).

Згідно з даними ініціативи Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, з початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія посідає дев’яте місце серед найбільших донорів України за загальним обсягом виділених коштів.

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