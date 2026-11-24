Їх помилково ідентифікували як північнокорейські літаки.

Кілька російських літаків ненадовго увійшли в зону ППО Південної Кореї над Східним морем у вівторок, 24 листопада. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Літаки наблизилися до острова Уллиун. У відповідь на це ВПС Південної Кореї підняли в повітря винищувачі, після чого російські літаки покинули зону. Зазначається, що безпосередньо повітряний простір Південної Кореї літаки не порушили.

Зазначається, що спершу південнокорейський уряд помилково ідентифікував ці літаки за північнокорейські. Відповідне попередження отримали місцеві жителі. Тривогу зняли приблизно за пʼять хвилин після попередження.

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Відносини між Україною та Південною Кореєю

Зазначимо, що Південна Корея з початку повномасштабного вторгнення РФ, не надає Україні військову допомогу. Водночас Сеул надає економічну підтримку Києву – у 2027 році ця сума повинна скласти 100 мільйонів доларів.

Додамо, що раніше між Києвом та Сеулом виник дипломатичний скандал. Це сталося на тлі того, що президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про передачу Південній Кореї двох військовополонених з КНДР, які воювали на боці РФ. У Сеулі заявили про те, що сторони домовилися не розголошувати факт цієї передачі. На тлі Скандалу, Південна Корея відкликала свого посла з Україні.

В українському МЗС у відповідь на це заявили, що незадовго до такого кроку Сеулу, вони запрошували посла Республіки Корея в Україні для представлення української позиції та пошуку конструктивних рішень. Тоді зокрема південнокорейському послу донесли позицію української сторони.

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