Комісар Фюле відвідає Грузію та Вірменію

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле 9-12 липня відвідає Грузію та Вірменію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, в рамках поїздки комісар планує обговорити двосторонні відносини, а також стан переговорів щодо угод про асоціацію та зону вільної торгівлі з цими двома країнами та можливість їхнього парафування на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі 28-29 листопада цього року.

В Грузії С.Фюле планує сьогодні зустрітися з Президентом Михайлом Саакашвілі, прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі, міністром закордонних справ Майєю Панжикідзе та з низкою інших міністрів, а також членами парламенту та представниками громадянського суспільства.

10 липня у Вірменії комісар планує зустрітися з Президентом Сержем Саргсяном, прем’єр-міністром Тіграном Саргсяном, міністром закордонних справ Едвардом Налбандяном, міністрами економіки, фінансів, освіти та науки, а також представниками опозиційних партій та громадянського суспільства.

11-12 липня С.Фюле візьме участь у 10-ій Батумській конференції “Європейський шлях Грузії”.