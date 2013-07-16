Єврокомісія пропонує новий підхід до боротьби з бідністю

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Європейська комісія схвалила Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС, в якому пропонує новий підхід до фінансування боротьби з бідністю в світі, особливо, в країнах, що розвиваються.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Комюніке передбачає низку заходів, які мають втілюватися в життя після 2015 року.

В Комюніке, зокрема, визначаються ключові принципи фінансування боротьби з бідністю в світі. Так, Комісія наголошує на необхідності відповідності фінансування політичним цілям з тим, щоб гроші спрямовувалися туди, де вони більше потрібні.

Комісія вважає, що економіки країн, що швидко розвиваються, а також країн з доходом вище середнього також мають робити свій чесний внесок у боротьбу з бідністю.

Крім того, в Комюніке наголошується на необхідності посилення прозорості та взаємної підзвітності на національному та глобальному рівнях з тим, щоб забезпечити більш ефективне фінансування сталого розвитку.

Комюніке буде передано для обговорення в Раду ЄС та Європарламент.