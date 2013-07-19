В Брюсселі відбудеться мітинг протесту через візит міністра Білорусі

Брюссель. 19 липня. УНІАН. Міжнародна федерація за права людини проведе 22 липня у Брюсселі мітинг протесту на площі біля будівлі Ради ЄС.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в організації, мітинг відбудеться у зв’язку з рішенням Ради закордонних справ ЄС запросити міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея на міністерське засідання “Східного партнерства”, яке відбудеться 22 липня.

У Федерації зазначили, що загальна ситуація з правами людини в Білорусі продовжує викликати занепокоєння.

“Не спостерігається не лише ніякого реального прогресу, але навіть чітко немає політичної волі для будь-яких суттєвих змін для поваги прав людини та демократичного управління”, - зазначили у Міжнародній федерації за права людини.

У Федерації також висловили переконання в тому, що міністри закордонних справ ЄС мають використати можливість візиту В.Макея щонайменше для того, щоб добитися звільнення політичних в’язнів в країні.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС призупинила дію заборони на в’їзд до ЄС для міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

Рішення було схвалено для того, щоб мати можливість запросити білоруського міністра для участі в міністерському засіданні “Східного партнерства”.

Міжнародна федерація за права людини – рух, що об’єднує 164 організації, що працюють в понад ніж 100 країнах.