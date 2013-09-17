Комітет Міністрів Ради Європи розгляне виконання Україною рішення у справі Волкова

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Комітет Міністрів Ради Європи 24-26 вересня проведе засідання, на якому обговорюватиме стан виконання рішень Європейського суду з прав людини країнами-членами організації.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, в ході засідання на рівні представників країн-членів, планується розглянути стан виконання рішень Європейського суду щодо 15 країн Ради Європи, в тому числі, України.

У прес-службі зазначили, що загалом Комітет Міністрів розглядатиме стан виконання рішень у трьох справах щодо України, в тому числі у справі колишнього судді Верхвоного суду Олександра Волкова.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня цього року ЄСПЛ зобов’язав Україну поновити Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду України.

“(Суд – УНІАН) вирішив, що Україна має забезпечити відновлення заявника на посаді судді Верховного суду якомога швидше”, - написано у пункті 9 рішення Євросуду з прав людини.

Своїм рішенням Євросуд визнав чотири порушення статті 6 Конвенції з прав людини (право на чесне провадження), а також порушення статті 8 (право на повагу до приватного та родинного життя).

Крім того, Європейський суд з праву людини вирішив, що Україна має сплатити О.Волкову 6 тис. євро компенсації моральних збитків та 12 тис. євро – компенсації видатків.

О.Волков був суддею Верховного суду України з червня 2003 року, а з березня 2007 року – очолював Військову палату Верховного суду. У грудні 2007 року він був обраний на посаду члена Вищої Ради Юстиції, однак так і не почав на ній працювати через відмову голови парламентського комітету з питань судочинства надати йому можливість прийняти присягу.

У грудні 2008 та березні 2009 року два члени Вищої Ради Юстиції дійшли висновку, що О.Волков переглядав рішення судді, який був братом його дружини, із значними процедурними порушеннями. 17 червня 2010 року Верховна Рада України на підставі подання Вищої Ради Юстиції та рекомендацій Комітету з питань судочинства схвалила рішення про звільнення О.Волкова з посади судді Верховного суду України за порушення присяги.

У своєму рішенні Євросуд з прав людини встановив порушення статті 6 Конвенції з прав людини принципів незалежного та неупередженого трибуналу в тому числі, під час перегляду рішень О.Волкова представниками Вищої Ради Юстиції, а також порушення статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що частина депутатів парламенту України голосувала за інших, відсутніх на момент голосування у залі парламенту.

Суд також зазначив, що справа О.Волкова висвітлила системні проблеми у функціонуванні української судової системи, зокрема, щодо розподілу повноважень, і порекомендував Україні негайно змінити законодавчу базу.