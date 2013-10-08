11 жовтня Київ відвідає міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле.

Як повідомляє Deutsche Welle, разом з українським прем’єр-міністром Миколою Азаровим він візьме участь у конференції, присвяченій «Східному партнерству» ЄС.

Deutsche Welle нагадує, що уряд Німеччини знову закликав Президента України Віктора Януковича помилувати Юлію Тимошенко. "Ми очікуємо, що українська сторона зробить те, що від неї залежить, аби уможливити швидке розв’язання проблеми", - цитує агенція слова речника уряду. Речник уряду Німеччини на прес-конференції у Берліні 7 жовтня нагадав, що Федеральний уряд готовий організувати приїзд Тимошенко до Німеччини і буде "готовий швидко діяти", якщо українська сторона дасть можливість виїхати їй на лікування до Німеччини.

У берлінській клініці "Шаріте", лікарі якої вже тривалий час консультують Тимошенко, DW повідомили, що пропозиція лікувати екс-прем’єрку у столиці Німеччини залишається чинною. Утім, інформації про прибуття Тимошенко у клініці наразі немає.

У Відомстві федерального Президента DW повідомили, що Йоахим Гаук поділяє позицію уряду, який готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною, якщо буде виконано висунуті Євросоюзом умови. "На даний момент вони не виконані", - наголосили у відомстві Президента Німеччини. Крім питання вибіркового правосуддя, йдеться також про необхідність ухвалення закону про прокуратуру, а також виборче законодавство. У Берліні зазначають, що важливим для європейської інтеграції є не лише ухвалення законів, а й подальше їхнє виконання, за яким німецький уряд пильно стежитиме.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 7 жовтня, у Кракові відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським, Президентом Італійської Республіки Джорджіо Наполітано та Федеральним Президентом Федеративної Республіки Німеччина Йоахимом Гауком.