В "Енергоринку" назвали умову функціонування нової моделі ринку електроенергії

Нова модель ринку електроенергії зможе бути ефективно запрацювати і функціонувати лише при повній сплаті за електроенергію з боку всіх споживачів (промисловість, населення, державні установи, комунальні підприємства).

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Про це під час круглого столу в рамках спільного з Представництвом Євросоюзу в Україні проекту «#EUkraine» на тему: «Новий закон про електроенергетику: що очікувати споживачам?» повідомив директор державної компанії-оператора оптового ринку електроенергії України «Енергоринок» Юрій Гнатюк.

«Ефективне впровадження і функціонування нової моделі ринку може бути лише при повній сплаті за спожиту послугу з боку всіх споживачів. Головне, щоб це питання було вирішено до початку роботи нової моделі ринку, як мінімум під час перехідного періоду», - сказав Гнатюк.

Він зазначив, що «Енергоринок» спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і учасниками ринку розробили проект закону, покликаний врегулювати існуючу заборгованість на оптовому ринку електроенергії. «Важливо не допустити виникнення заборгованості після створення нової моделі ринку і врегулювання заборгованості - УНІАН)», - сказав Гнатюк.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України за електроенергію станом на кінець вересня становила 3,1 млрд грн.