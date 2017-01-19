ЄІБ планує профінансувати запуск лінії з переробки томатів в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість фінансування запуску нової лінії з переробки томатів та виробництва томатної пасти в Україні, йдеться в повідомленні на сайті банку.

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При цьому сума кредиту та назва компанії, яка отримає кошти, в повідомленні не вказуються.

У ЄІБ уточнили, що даний проект буде сприяти ефективному використанню ресурсів під час переробки томатів та підвищенню конкурентоспроможності цього бізнесу.

«Проект матиме позитивний соціальний та екологічний вплив на створення нових робочих місць і підвищення ефективності використання ресурсів, використання найсучасніших технологій і методів управління у виробництві, а також зміцнення продовольчої безпеки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив про намір надати 15 млн дол. кредиту одному з найбільших в Україні виробників томатної пасти – групі компаній " Agrofusion. На думку ЄБРР, кредитні кошти дозволили компанії збільшити обсяги поставок вітчизняної томатної пасти на зарубіжні ринки.

Крім того, Agrofusion двічі залучала кредити від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) – у травні 2016 року і в 2012 році. Минулого року IFC схвалила проект кредитування холдингу на 10 млн дол. терміном на 3 роки.