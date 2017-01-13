Кабмін продовжив дію угоди з ЄС про фіндопомогу для прискорення реформ на 21 мільйон євро

Відповідне рішення закріплено в розпорядженні №1069, опублікованому на веб-порталі уряду.

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У пояснювальній записці до розпорядження зазначається, що угоду було укладено в серпні 2014 року терміном на 5 років - до 2019 року, але за рішенням уряду тепер термін дії документа продовжено до 15 серпня 2021 року.

«Фінансова допомога буде спрямована на підтримку імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на впровадження програми Всеохоплюючої інституційної розбудови та підтримку участі України у програмах та агентствах ЄС, включаючи співробітництво в рамках глобальної навігаційної супутникової системи з поширення зони покриття EGNOS і надання підтримки з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1», - йдеться в пояснювальній записці.

Продовження дії Угоди буде оформлено додатковим договором, який від імені української сторони підпише перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Європейських Союз є одним з найбільших кредиторів та донорів України, забезпечуючи фінансування різних програм реформ в економіці і соціальній сфері. У квітні 2014 року ЄС задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна також отримала 600 млн євро. Однак виділення наступних кредитних траншів призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Зокрема, у 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримала.

Грантові програми та програми від ЄБРР і ЄІБ фінансуються також нерівномірно - залежно від ступеня готовності нашої країни реалізовувати конкретні проекти, виконувати умови надання коштів і ефективно освоювати кошти, що виділяються. Зокрема, обсяг фінансування по лінії ЄБРР за підсумками 2016 року становив всього 400 млн євро, що виявилося одним з найнижчих показників фінансової участі банку у розвитку економіки України.