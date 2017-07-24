Німеччина запропонувала розширити санкції проти Росії через скандал з турбінами Siemens в Криму

Німеччина запропонувала розширити санкції проти Росії через незаконне переміщення до окупованого Криму турбін Siemens, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

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Як пише агентство, країни ЄС за пропозицією Німеччини мають намір у середу обговорити включення в санкційний список 3-4 громадян РФ і організації.

За даними джерел, мова може йти про чиновників Міністерства енергетики та компанії, які переправили турбіни до Криму.

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Siemens отримала достовірну інформацію про те, що всі чотири газові турбіни, які були поставлені влітку 2016 року для проекту в Тамані, на півдні Росії, були незаконно переміщені до Криму, що є грубим порушення контрактів Siemens і правил ЄС. Siemens продовжить розгляд кримінальне провадження щодо відповідальних осіб, а також має намір викупити поставлене в Крим обладнання та анулювати початковий контракт.

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Siemens заявив, що розірве ліцензійні угоди з російськими компаніями щодо постачання енергоустаткування через незаконне переміщення до Криму турбін виробництва Siemens, що призначалися для ТЕС у Тамані

Крім цього компанія відмовиться від міноритарної частки в російській компанії «Інтеравтоматика», яка надає продукти і послуги для приладів і систем управління електростанціями.

Згідно з повідомленням, Siemens також призупинить постачання обладнання для виробництва електроенергії російським держкомпаніям. Протягом цього часу Siemens введе додатковий режим контролю.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи міжнародне право, захопила Кримський півострів. Після чого постало питання про енергопостачання півострова, оскільки цей регіон значною мірою отримував електроенергію з об'єднаної енергосистеми України (з континентальної території).

Україна здійснювала енергопостачання тимчасово окупованого півострова до кінця листопада 2015 року. Після цього поставки більше не поновлювалися.

Через проблеми з енергопостачання півострів неодноразово переживав період планових і аварійних відключень електроенергії, а також обмеження споживання електроенергії. Для вирішення цієї проблеми Росія почала будівництво Севастопольської та Сімферопольської ТЕС потужністю 470 МВт кожна.

Раніше повідомлялося, що ці станції повинні бути запущені до вересня 2017 року, але в квітні цього року кримські ЗМІ опублікували інформацію, що терміни будівництва затримуються. Також була опублікована інформація про те, що постачальником турбін може бути Siemens, при цьому зазначалося, що постачання обладнання в Крим пов'язані з ризиком потрапити під санкції ЄС, які були введені проти Росії через окупацію півострова і розв'язання військових дій на Донбасі.

16 липня в ЗМІ повідомлялося, що до Криму вже було привезено 4 турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання Siemens.

Санкції, введені після анексії Криму Росією навесні 2014 року, забороняють європейським компаніям поставляти на півострів обладнання, що використовується в енергетиці.