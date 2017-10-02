Країни Євросоюзу з початку року інвестували до України майже $600 мільйонів

Країни, які є членами Європейського Союзу, у січні-червні 2017 року вклали в економіку України 597,3 мільйона доларів прямих інвестицій, що становить 84% від загального обсягу інвестицій за вказаний період на рівні 711,2 мільйона доларів.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому головними інвесторами з ЄС до України стали Кіпр (287,1 мільйона доларів) і Великобританія (160,1 мільйона доларів).

У міністерстві зазначили, що станом на 1 липня 2017 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) склав 38,981 мільярда доларів, у тому числі інвестицій з ЄС - 27,387 мільярда доларів (70,3% від загального обсягу).

В структурі акціонерного капіталу іноземних інвесторів лідирує Кіпр (9,925 мільярда доларів, 36,2% від обсягу інвестицій з ЄС), Голландія (6,326 мільярда доларів, 23,1%), Великобританія (2,155 мільярда доларів, 6,4%), Німеччина (1,741 мільярда доларів, 6,2%).

Разом з тим, загальний обсяг українських інвестицій в країни - члени ЄС становить 6,092 мільярда доларів, що становить 95,6% від загального обсягу українських інвестицій у країнах світу.

Найбільше українських інвестицій знаходиться на Кіпрі (5,931 мільярда доларів, 97,4% від обсягу інвестицій в країни ЄС), Латвії (73,2 мільйона доларів, 1,2%) та Польщі (51,1 мільйона доларів, 0,8%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2017 року становить 38,982 мільярда доларів, що на 1,657 мільярда доларів, або на 4,4% більше показника на початок року на рівні 37,325 мільярда доларів.