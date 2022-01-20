Люди старше 60 років, медперсонал, поліцейські, пожежники та студенти-медики мали обов'язково робити щеплення.

Новий уряд Чеської Республіки в середу, 19 січня, відхилив план попереднього уряду зобов'язати літніх людей і людей деяких професій проходити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19.

Попередній уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем на початку грудня минулого року видав розпорядження, згідно з яким вакцинація обов'язкова для людей у віці 60 років і старше, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків, передає AP News.

Розпорядження мало набути чинності в березні 2022 року. Однак згодом у грудні адміністрацію Бабіша змінив новий уряд, сформований п'ятьма партіями та очолюваний прем'єр-міністром Петром Фіалою.

"Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов'язковою", - заявив Фіала.

При цьому він підкреслив, що його уряд як і раніше вважає вакцини "найкращим інструментом для боротьби з COVID-19".

Читайте такожKSE: захворюваність COVID-19 у світі зростає, Україна демонструє стрімкий спадЗа даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, сьогодні 62,9% чехів вважаються повністю вакцинованими, що нижче середнього показника по Європейському союзу. Майже 3,4 мільйона осіб у країні з населенням 10,5 мільйона вже отримали повторне щеплення. За словами Фіали, щеплено близько 90% людей, які підпадають під обов'язкову вакцинацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Чехія змінила правила в'їзду для українців. При в'їзді українці повинні надати негативний результат ПЛР-тесту разом з сертифікатом про вакцинацію або одужання від COVID-19.

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