Можете приховати від мами, але не від легенів: Супрун розповіла про шкоду від куріння

Супрун з нагоди Всесвітнього дня без тютюну розповіла, як можна позбутися від цієї шкідливої звички.

У четвер, 31 травня, відзначається світовий день без тютюну. З понад 7 мільярдів мешканців планети 1,1 мільярда - курці.

Як розповіла на своїй сторінці у Facebook в.о. обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, щороку від тютюнової епідемії помирають 7 мільйонів людей. 890 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму.

"В Україні в останні роки люди починають менше курити, як дорослі так і підлітки, проте все ще мільйони людей свідомо руйнують своє здоров’я. На сьогодні курить кожен п'ятий дорослий українець", - розповіла вона.

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За словами Супрун, цьогорічний день без тютюну присвячено збільшенню інформування зв’язку куріння, хвороб серця та інших серцево-судинних захворювань, включно з інсультом. Всі разом вони є основною причиною смерті у світі.

Куріння також є одним з основних факторів розвитку хронічної обструктивної хвороби легень, емфіземи та раку легенів, гортані, порожнини рота і підшлункової залози.

Також Супрун дала адресу корисного сервісу в Україні з рекомендаціями, як підготуватися, щоб кинути курити, номером гарячої лінії та порадами, як допомогти курцю: http://stopsmoking.org.ua/.

"Проте найкраще - запобігти потягу до сигарет взагалі. Тому батькам та всім, хто має професію, пов'язану з дітьми, варто обрати правильну тактику спілкування з дитиною щодо цієї згубної звички. Фахівці радять говорити прямо про ризики, пов'язані з курінням, більше залучати дитину до спортивних активностей, навчати здорового способу життя та звичок, а найголовніше - не курити самим й бути позитивним прикладом", - додала в.о. обов'язків міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, через тютюнопаління в Україні щороку помирає понад 63 тисячі людей.