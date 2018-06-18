Москаль знову розкритикував Супрун: назвав "простроченою", а її реформу - "шляхом у морг"

За словами Москаля, у реформі Супрун немає жодних позитивних моментів.

На думку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, медична реформа в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун - шлях у нікуди.

"Її реформа - це шлях у нікуди, тут і розмовляти немає про що. Це шлях у морг або на судмедекспертизу", - заявив він в інтерв'ю "Обозревателю".

Читайте такожЗакарпатська облрада закликає Гройсмана звільнити Супрун з посади в.о.міністра

За словами голови Закарпатської ОДА, Супрун не легітимна згідно з чинним законодавством.

"У нас такої посади, як в. о. міністра, немає. Будь-яке її розпорядження може бути оскаржене в суді, і судом буде скасовано. Вона вже два з гаком роки "прострочена"... У мене багато чого є їй сказати, але я думаю, що це в український мовний простір не впишеться. Валіза - аеропорт - Чикаго! Чим швидше, тим більше ми збережемо життів українців", - підсумував Москаль.

Нагадаємо, раніше голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином. Він назвав її "їб***тою".