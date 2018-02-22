"Це що за ї**нута": Москаль обізвав Супрун, коментуючи її звинувачення у контрабанді ліків (відео)

Очільник Закарпатської області не стримував емоцій на сесії облради.

Голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином.

На сесії облради Москаль процитував заяву Супрун, одночасно коментуючи її. Відео з сесії облради ТСН надав телеканал "Сіріус".

"Подивіться на цю Супрун. Я готую їй відповідь, що їй щеплення треба від дурості… Вчора розповсюдили всі інформаційні агентства її лист: "Є проблеми на Закарпатті, бо та місцева адміністрація, яку очолює Геннадій Москаль, отримали 8000 доз від Угорщини, але не розмитнили їх та завезли контрабандою". Хоча зараз ми виставляємо митниці – все розмитнено. Це що за ї**нута, я вибачаюсь за це слово", - різко відреагував Москаль.

Читайте такожУгорщина надасть Закарпаттю 8 тисяч вакцин від кору як гуманітарну допомогу Також він заперечив, що нібито лікарі не бажають використовувати "нерозмитнені належно" ліки.

"Да якби не ці ліки, ми б не змогли призупинити поширення кору", - додав очільник Закарпаття.

Наостанок Москаль нарік, що урядовці необережно створюють конфліктну ситуацією з Угорщиною, з якою і так виникло багато суперечок через новий освітній закон, який країни-сусіди вважають дискримінаційним щодо мов нацменшин.

"Скільки ми можем дебілів терпіти в уряді", - проголосив Москаль.