Гройсман розповів, якою буде нова «швидка допомога»

В наступному році віддати пріоритет планують екстреній медицині: технічному переоснащенню, підвищенню зарплат працівників.

У наступному році в Україні реформують систему "швидкої допомоги". Під час змін будуть орієнтуватися і на досвід Одеської області. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в регіон.

«Ми плануємо в наступному році віддати пріоритет екстреній медицині: технічному переоснащенню, підвищенню зарплат працівників. Візьмемо базові галузі та з них почнемо переучувати людей. Безумовно, будемо технічно переоснащувати автомобілі. І в плані будуть присутні подібні системи управління», - зазначив Володимир Гройсман, коментуючи досвід Єдиної диспетчерської служби Одеської області.

Як заявив губернатор області Максим Степанов, робота диспетчерської дозволила скоротити час передачі інформації від пацієнта до бригади "швидкої" в сім разів - в середньому, до 32 секунд.

«Щодоби наша ЕОДС приймає до трьох тисяч викликів. Ми в сім разів скоротили час від дзвінка на "103" до отримання цього виклику бригадою "швидкої допомоги". Визначається найкоротший маршрут для бригади медиків, щоб вони могли швидше прибути на місце виклику. Всі машини оснащені GPS, їх пересування відстежується в диспетчерській. У комплексі все це рятує життя», - зазначив Максим Степанов.

Прем'єр-міністр підкреслив, що регіон «вже демонструє, що в своїх лікарнях починають наводити порядок». А в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун додала, що «Одеська область зараз має найкращу диспетчерську службу в Україні».

На базі диспетчерської служби працює і "Центр телемедицини" - всі авто бригад "швидкої" оснащені електрокардіографами з телеметричним пристроями. Медики можуть зробити ЕКГ пацієнта прямо на місці виклику, відправити його за допомогою 3G в цей центр і відразу ж, в режимі "онлайн" отримати консультацію і діагноз від висококваліфікованого лікаря. Кожен день в Одеській області надають до 150 подібних консультацій.