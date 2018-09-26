Українка показала вміст "бебі-боксу" (фоторепортаж)

Українські сім'ї при народженні дитини отримують "пакунки малюка".

В Україні почали видавати "бебі-бокси" батькам новонароджених. Перші власниці наборів показали їхній вміст.

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"Кого там цікавив "бебі-бокс" від Кабмін? Так ось він! Видали, щоправда, через два тижні після народження дитини, але, каже сестра, речі якісні та красиві. Це Миколаїв", - поділилася фотографіями у Facebook Олександра Дворецька.

Раніше УНІАН повідомляв, що сім областей України - Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська - почали отримувати "пакунки малюка".