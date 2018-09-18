В Україні породіллям почали видавати "пакунки малюка" - вони дісталися не всім областям

Весь комплект "пакунку малюка" упакований в коробку-колиску з міцного картону.

Сім областей України - Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська - почали отримувати "пакунки малюка".

Станом на 17 вересня до зазначених вище областей поставили 2 тис. 494 "пакунки малюка", з яких 411 вже передані породіллям, про це повідомили у Мінсоцполітики.

Раніше Міністерство соціальної політики України визначило деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до 5 тисяч гривень для комплектування одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка" при народженні дитини.

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Отже, українські родини при народженні дитини отримають набір з 25 речей для новонароджених. У набір входять, зокрема: підгузники (не менше 94 штук в упаковці), вологі серветки (не менше 56 штук в упаковці), ситцеві пелюшки (розмір 80x95 см), фланелева, муслінова, а також багаторазова вологостійка пелюшки (розмір 60х80 см), дві шапочки, боді з коротким рукавом і боді з довгим рукавом, брюки-повзунки, «чоловічки» з довгим рукавом і штанцями, шкарпетки.

Також пакет малюка включає: термометр для води; термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником; манікюрні ножиці дитячі; прокладки для лактації (не менше 60 штук), ковдра тепла/демісезонна й плед-ковдра; матрац для колиски; рушник махровий для купання куточком; іграшка-брязкальце; крем і рідке мило-шампунь дитячий.