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В Україні заборонили популярні ліки для немовлят

11:59, 28 вересня 2018
Країна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Йдеться про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій. Виробник ліків - ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.

Раніше Держлікслужба тимчасово заборонила реалізацію і застосування лікарського засобу "Артифрин-Здоров'я Форте" через летальний випадок після його використання.

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Теги: #Україна#заборона#ліки