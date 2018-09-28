В Україні заборонили популярні ліки для немовлят

Заборону на препарат встановили на підставі наказів МОЗ і законодавства України.

В Україні тимчасово заборонили краплі від надмірного газоутворення у немовлят.

Читайте такожВ Україні частково заборонили популярні льодяники від болю у горлі

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Йдеться про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій. Виробник ліків - ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.

Раніше Держлікслужба тимчасово заборонила реалізацію і застосування лікарського засобу "Артифрин-Здоров'я Форте" через летальний випадок після його використання.