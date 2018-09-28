В Україні заборонили популярні ліки для немовлят
11:59, 28 вересня 2018Країна
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Заборону на препарат встановили на підставі наказів МОЗ і законодавства України.
Ілюстрація REUTERS
В Україні тимчасово заборонили краплі від надмірного газоутворення у немовлят.
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Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Йдеться про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій. Виробник ліків - ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.
Раніше Держлікслужба тимчасово заборонила реалізацію і застосування лікарського засобу "Артифрин-Здоров'я Форте" через летальний випадок після його використання.
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