В Україні заборонили популярний анестетик через смерть пацієнта

19:05, 06 серпня 2018
Країна
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Препарат заборонили після летального випадку / фото УНІАН

Держлікслужба тимчасово заборонила реалізацію і застосування лікарського засобу "Артифрин-Здоров'я Форте" через летальний випадок після його використання.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті служби. Документ датований 3 серпня.

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Реалізація і застосування засобу заборонені до окремого рішення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яке буде прийматися з урахуванням результатів лабораторного аналізу.

Йдеться де про розчин для ін'єкцій "Артифрин-Здоров'я Форте" серії 0010218.

Раніше в Україні тимчасово заборонили продавати льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом". Варто зазначити, що обмеження стосується однієї серії препарату.

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Теги: #Україна#заборона