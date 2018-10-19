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Супрун зруйнувала популярний міф про народні "ліки" від грипу

09:15, 19 жовтня 2018
Країна
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Цибуля при грипі не допоможе, наголосила Супрун / фото ladyshelan.ru

"Способів використовувати цибулю, а інколи й часник, існує дуже багато — їх підвішують в приміщеннях або ж нарізають та розставляють по кутках. Крім того, багато хто вдається до приготування крапель для носа чи просто їсть їх цілими", - йдеться у повідомленні Супрун у Facebook.

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За її словами, усі ці способи не мають під собою належного наукового обґрунтування. І таке використання цибулі не принесе бажаного ефекту захисту.

"Дуже ймовірно, що від споживання цибулини можуть початися печія або дискомфорт у шлунку. Теж саме відбуватиметься і в слизовій носа — сильне подразнення, водночас збільшення виділень. Зокрема діти дуже чутливі до запаху цибулі", - наголосила в.о. глави МОЗ.

"Цибулю та часник залишіть для смачних і поживних страв і вживайте їх лише як частину збалансованого харчування. А дітям краще запропонуйте теплий чай з малиною", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров’я закликали українців робити щеплення від грипу, цього року закуплено 350 тис. доз вакцин виробництва Франції та Південної Кореї.

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Теги: #грип#МОЗ#Супрун