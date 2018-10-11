Українців закликали вакцинуватися від грипу

Цього року закуплено 350 тис. доз вакцин виробництва Франції та Південної Кореї.

У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців робити щеплення від грипу, цього року закуплено 350 тис. доз вакцин виробництва Франції та Південної Кореї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта повідомив сьогодні на брифінгу.

“Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація. В нашій країні вакцинація від грипу належить до рекомендованих вакцин, тому МОЗ не закуповує їх, але активно сприяло їхній закупівлі. Завдяки цьому найближчим часом 350 тис. доз вакцин будуть доставлені в аптеки по всій країні. Українці зможуть придбати вакцину власним коштом в аптеці і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я”, - сказав Курпіта.

За його словами, розрахунок кількості вакцин, які необхідно було закупити, здійснюється з огляду на досвід попередніх років.

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“Найвищі показники були зафіксовані в 2013-14 та 2017-18 роках, коли вакцинувалося 0,5% населення, але це дуже мало. Ми дуже б хотіли, щоб цього року вакциною скористалося більш як 1% українців”, - зазначив Курпіта.

Він додав, що вакцин має вистачити до середини грудня.

“Цього року українцям будуть доступні дві вакцини проти грипу Vaxigrip Tetra (Франція), яка містить чотири штами вірусу, та GC Flu (Південна Корея), що містить три штами грипу. Наразі корейські вакцини вже доступні, а французькі мають надійти до кінця цього тижня. Орієнтовна вартість вакцин становить від 250 до 350 грн. Французькою вакциною можна щеплювати дітей віком від 3-х років, а корейською - від 6 місяців. Перед вакцинацією і дорослі, і діти обов’язково мають відвідати свого сімейного лікаря, який має визначити, чи є якісь протипоказання”, - наголосив гендиректор центру.

За його словами, вакцинацію можна робити протягом усього епідсезону (з 1 жовтня до 1 травня).

“Імунітет, який формують вакцини, триває від 6 до 8 місяців, тобто достатньо зробити вакцинацію лише раз на епідсезон. Ми закликаємо керівників усіх організацій та підприємств забезпечити вакцинацію своїх працівників. Адже лікування грипу, в залежності від ступенів тяжкості, обходиться до 2,8 тис. грн, а з урахуванням втрати працездатності хворим та лікарняних, які він візьме, для держави збитки складатимуть до 7,8 тис. грн, в той час як вакцина коштуватиме від 250 до 350 грн”, - підкреслив він.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні: з 1 по 7 жовтня на грип та ГРВІ захворіли 143 тис. 52 особи, з них більш як 71% - діти до 17 років.