На реабілітації бійців АТО розікрали 6 мільйонів гривень

Упродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад 6 мільйонів гривень.

Викрито механізм розкрадання комерсантами бюджетних коштів, виділених на реабілітацію постраждалих учасників бойових дій.

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Під час торгів на надання послуг з реабілітації воїнів, проведених Держслужбою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, ділки надали неправдиві дані про наявність у медичному закладі відповідних спеціалістів та матеріально технічної реабілітаційної бази, повідомляє прес-служба СБУ.

У зв'язку з цим учасники бойових дій не отримали повний спектр реабілітаційних послуг, які передбачені за умовами тендеру.

Співробітники СБУ задокументували, що за цією схемою впродовж 2016-2017 років зловмисники протиправно заволоділи державними коштами на суму понад 6 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження директору закладу, який є також депутатом однієї із місцевих рад, оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 366 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Одесі Національна гвардія України відкриє реабілітаційний центр для учасників АТО на березі Чорного моря.