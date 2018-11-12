Чи скасують в Україні декрет і виплати після появи муніципальної няні: міністр пояснив ситуацію
Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив про безпідставність чуток щодо начебто скасування декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні.
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Про це повідомляється на урядовому порталі. "Вони (ті, хто поширює чутки про скасування грошей на декретну відпустку. - Ред.) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня, перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня", - наголосив міністр.
За словами урядовця, "державна допомога у неї (сім’ї. - Ред.) залишається, а якщо захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня - то це додатковий бонус".
"Це ж стосується відпустки по догляду за дитиною - хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню - буде така можливість", - пояснив Рева.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна заявила, що в Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам 1500 гривень на няню для дитини до 3 років.