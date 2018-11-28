Супрун пояснила українцям, чи корисне сало

Сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам.

Як їсти сало з максимальною користю для здоров’я, розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, сало — це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях, пише вона на своїй сторінці у Facebook.

"З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах — майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири — це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов‘язують із ризиком атеросклерозу", - пояснила Супрун.

100 грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, що помірно рухається. У салі також немає білків і клітковини, мінералів та низки необхідних нам нутрієнтів. Тобто багато їсти сала не варто. Але трішки — кілька скибок — можна і корисно, наголосила в.о. глави МОЗ.

"З іншого боку, в салі, все-таки, більше жирів із ненасиченими жирними кислотами. Навіть більше, ніж у вершковому маслі. Такі жири добре впливають на стан судин", - йдеться у її повідомленні.

Супрун розповіла, що сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам.

Крім того, у салі є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів.

Також за вмістом ненасичених жирних кислот сало дещо подібне до ріпакової олії та риб‘ячого жиру. Цікаво, в деяких дослідженнях виявлено, що від раціону та випасу свині вміст омега-3 жирних кислот може зростати.

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"У салі вітаміни D та Е, хоча їхній вміст значно менший, ніж денна потреба організму", - додала в.о. міністра охорони здоров’я.

"Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала міститься лише 95 міліграмів — третина денної норми для людей, що не мають атеросклерозу чи інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей із хворим серцем чи судинами", - наголосила Супрун.

Також в.о. глави МОЗ дала поради, щоб сало принесло максимальну користь для здоров'я:

- не вживайте сало у великих кількостях, надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику;

- пильнуйте свій раціон та зважайте на витрати енергії: якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі;

- поєднуйте сало з крохмалистими продуктами — картоплею, кукурудзяною кашею, хлібом, та гострими компонентами — червоним перцем, гірчицею. Якщо їсте сало, то доповніть його морквою, помідорами або борщем.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що правильно приготоване какао має велику користь для здоров'я.