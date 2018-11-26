Супрун пояснила, чим корисний популярний серед українців зимовий напій

Какао має здатність зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину та цукру в крові.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що правильно приготоване какао має велику користь для здоров'я.

Какао — хороше джерело білків, калію та цинку, а також клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Тож в.о. глави МОЗ перерахувала корисні властивості какао:

1. Допомагає запобігати хворобам серця та судин - какао має здатність зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину та цукру в крові.

2. Какао має антиоксидантну дію - воно містить сполуки, що здатні вловлювати і гасити вільні радикали. У какао це поліфеноли.

3. Здатне покращувати когнітивні навички - поліфеноли, що містить какао, можуть знизити ризик розвитку нейродегенеративних процесів. Завдяки збільшенню еластичності судин, зокрема покращується кровотік та кровопостачання мозку.

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4. Какао не провокує появу акне, попри поширену думку - навпаки, антиоксиданти какао ефективно захищають шкіру від надмірного ультрафіолету й запобігають старінню, якщо регулярно їсти какао або додавати його до масок для обличчя.

Також Супрун розповіла, як споживати какао, аби отримати максимальну користь для здоров’я:

1. Обирайте якісне какао, в якому немає сухого молока, цукру чи інших домішок.

2. Какао можна вживати не тільки як напій. Його можна також додавати в каші та пудинги, смузі, домашні цукерки та енергетичні батончики з бананів, фініків і горіхів.

3. Європейська організація з харчової безпеки радить їсти щодня принаймні 2,5 грами какао порошку чи 10 грамів чорного несолодкого шоколаду.

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