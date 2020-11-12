Біль у вусі - причини / фото ua.depositphotos.com

Біль у вухах – поширена проблема, від якої можуть страждати, як дорослі, так і діти. Вона може бути симптомом захворювання зовнішнього та середнього вуха або патологічних процесів, що розвиваються за межами вуха.

Різновиди болю у вухах

Читайте такожБіль у горлі: причини, як лікувати вдома та коли звертатися до лікаряЗалежно від причини, вушний біль може бути різного характеру: розвиватися різко або поступово, бути незначним або сильно вираженим. Больові відчуття можуть бути як постійними, так і періодичними. Також біль у вухах може супроводжуватися погіршенням слуху, шумом або потріскуванням у вухах; може віддавати в щелепу, зуби або скроню.

Найчастіше ці болі є наслідком отиту – інфекційного запалення слухового апарату.

Отит: форми та симптоми

Загалом є три форми цього захворювання: зовнішній отит, середній отит та внутрішній отит або лабіринтит.

Зовнішній отит. Захворювання зовнішнього вуха, за якого в слуховому проході утворюється гнійний фурункул. Якщо не лікувати запалення, воно поширюється на барабанну перетинку, що викликає не тільки біль, але й погіршення слуху.

Біль наростає поступово, в міру дозрівання фурункула, може віддавати в щелепу, шию, посилюватися під час жування і натисканні на хрящовий виступ на зовнішньому вусі. Біль супроводжується свербінням, відчуттям розпирання у вусі. Може погіршуватися слух, підвищуватися температура тіла.

Середній отит. Розвивається в разі проникнення інфекції в середнє вухо. Викликає ниючий, стріляючий біль, відчуття тиску. Такий вушний біль часто віддає в зуби і потилицю й зазвичай з'являється разом із лихоманкою. У хворого піднімається температура, можливо виділення гною або сукровиці з вуха.

Лікування болю у вусі / фото ua.depositphotos.com

Внутрішній отит або лабіринтит. Середній отит може поширитися на внутрішнє вухо і викликати лабіринтит. Такий біль у вусі супроводжується зниженням слуху, сильними головними болями, нудотою, запамороченням, втратою рівноваги, мимовільним сіпанням м'язів очного яблука.

Зазвичай лабіринтит є ускладненням середнього отиту. Рідше виникає в результаті мікротравми через барабанну перетинку і середнє вухо гострими предметами, якими іноді необачно чистять вуха, або в результаті пошкоджень скроневої кістки при травмах голови.

Як лікувати вушний отит

Лікування отиту залежить від форми і стадії хвороби. Отоларинголог має встановити точний діагноз та призначити лікування з урахуванням індивідуальних особливостей організму пацієнта. Зазвичай лікування отиту полягає в:

прийомі протимікробних і протизапальних препаратів (ліки борються з патогеном, знімають набряк та запалення);

прийомі жарознижуючих засобів – їх призначають за високої температури. Також лікар може прописати курс антибіотиків;

видаленні гною із зовнішнього вуха та дезінфекції навколишніх тканин.

Інші причини болю у вусі

Біль у вухах не завжди свідчить про розвиток інфекції. Хворобливі відчуття можуть мати низку інших причин.

Болить вухо - що робити / фото ua.depositphotos.com

Скупчення великої кількості вушної сірки. Утворюється сірчана пробка, яка тисне на стінки слухового проходу, викликаючи біль, людина відчуває закладеність у вухах. 

Травма вуха. Випадковий удар може пошкодити хрящ, зовнішній слуховий прохід. Іноді біль з'являється при сильному тиску на вухо.

Потрапляння у зовнішній слуховий прохід стороннього предмета. Найчастіше така проблема виникає у маленьких дітей.

Пошкодження оболонки зовнішнього слухового проходу. Неакуратна спроба почистити вуха може її пошкодити. Подряпина запалюється і набрякає, в результаті з'являється неприємний ниючий біль.

Потрапляння води під час купання. Одна з найбільш поширених причин, з якою стикаються як діти, так і дорослі.

Вплив гучного шуму. Це може бути надто гучна музика або інший шум. Зазвичай такий вплив супроводжується незначним болем у вухах. Не менш небезпечний постійний вплив шумового забруднення (наприклад, на деяких виробництвах), що призводить до розвитку приглухуватості, але не супроводжується болем.

Як зняти біль у вусі

Читайте такожСимптоми коронавірусу: основні ознаки та перебіг хвороби COVID-19Позбутися болю в слуховому проході можна, лише усунувши його причину. Для цього отоларинголог повинен поставити точний діагноз.

Зменшити дискомфорт можна, зокрема, використовуючи ватки, змочені в спирті або камфорній олії. Але це тимчасовий захід. Слід обов’язково записатися на прийом до ЛОРа, щоб він встановив причину болю у вухах й призначив лікування.

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Автор: Аліна Вишневська