Боліти вухо може з різних причин – як зовнішніх, так і внутрішніх.

Біль у вухах – поширена проблема, від якої можуть страждати, як дорослі, так і діти. Вона може бути симптомом захворювання зовнішнього та середнього вуха або патологічних процесів, що розвиваються за межами вуха.

Різновиди болю у вухах

Читайте такожБіль у горлі: причини, як лікувати вдома та коли звертатися до лікаряЗалежно від причини, вушний біль може бути різного характеру: розвиватися різко або поступово, бути незначним або сильно вираженим. Больові відчуття можуть бути як постійними, так і періодичними. Також біль у вухах може супроводжуватися погіршенням слуху, шумом або потріскуванням у вухах; може віддавати в щелепу, зуби або скроню.

Найчастіше ці болі є наслідком отиту – інфекційного запалення слухового апарату.

Отит: форми та симптоми

Загалом є три форми цього захворювання: зовнішній отит, середній отит та внутрішній отит або лабіринтит.

Зовнішній отит. Захворювання зовнішнього вуха, за якого в слуховому проході утворюється гнійний фурункул. Якщо не лікувати запалення, воно поширюється на барабанну перетинку, що викликає не тільки біль, але й погіршення слуху.

Біль наростає поступово, в міру дозрівання фурункула, може віддавати в щелепу, шию, посилюватися під час жування і натисканні на хрящовий виступ на зовнішньому вусі. Біль супроводжується свербінням, відчуттям розпирання у вусі. Може погіршуватися слух, підвищуватися температура тіла.

Середній отит. Розвивається в разі проникнення інфекції в середнє вухо. Викликає ниючий, стріляючий біль, відчуття тиску. Такий вушний біль часто віддає в зуби і потилицю й зазвичай з'являється разом із лихоманкою. У хворого піднімається температура, можливо виділення гною або сукровиці з вуха.

Внутрішній отит або лабіринтит. Середній отит може поширитися на внутрішнє вухо і викликати лабіринтит. Такий біль у вусі супроводжується зниженням слуху, сильними головними болями, нудотою, запамороченням, втратою рівноваги, мимовільним сіпанням м'язів очного яблука.

Зазвичай лабіринтит є ускладненням середнього отиту. Рідше виникає в результаті мікротравми через барабанну перетинку і середнє вухо гострими предметами, якими іноді необачно чистять вуха, або в результаті пошкоджень скроневої кістки при травмах голови.

Як лікувати вушний отит

Лікування отиту залежить від форми і стадії хвороби. Отоларинголог має встановити точний діагноз та призначити лікування з урахуванням індивідуальних особливостей організму пацієнта. Зазвичай лікування отиту полягає в:

прийомі протимікробних і протизапальних препаратів (ліки борються з патогеном, знімають набряк та запалення);

прийомі жарознижуючих засобів – їх призначають за високої температури. Також лікар може прописати курс антибіотиків;

видаленні гною із зовнішнього вуха та дезінфекції навколишніх тканин.

Інші причини болю у вусі

Біль у вухах не завжди свідчить про розвиток інфекції. Хворобливі відчуття можуть мати низку інших причин.

Скупчення великої кількості вушної сірки. Утворюється сірчана пробка, яка тисне на стінки слухового проходу, викликаючи біль, людина відчуває закладеність у вухах.

Травма вуха. Випадковий удар може пошкодити хрящ, зовнішній слуховий прохід. Іноді біль з'являється при сильному тиску на вухо.

Потрапляння у зовнішній слуховий прохід стороннього предмета. Найчастіше така проблема виникає у маленьких дітей.

Пошкодження оболонки зовнішнього слухового проходу. Неакуратна спроба почистити вуха може її пошкодити. Подряпина запалюється і набрякає, в результаті з'являється неприємний ниючий біль.

Потрапляння води під час купання. Одна з найбільш поширених причин, з якою стикаються як діти, так і дорослі.

Вплив гучного шуму. Це може бути надто гучна музика або інший шум. Зазвичай такий вплив супроводжується незначним болем у вухах. Не менш небезпечний постійний вплив шумового забруднення (наприклад, на деяких виробництвах), що призводить до розвитку приглухуватості, але не супроводжується болем.

Як зняти біль у вусі

Читайте такожСимптоми коронавірусу: основні ознаки та перебіг хвороби COVID-19Позбутися болю в слуховому проході можна, лише усунувши його причину. Для цього отоларинголог повинен поставити точний діагноз.

Зменшити дискомфорт можна, зокрема, використовуючи ватки, змочені в спирті або камфорній олії. Але це тимчасовий захід. Слід обов’язково записатися на прийом до ЛОРа, щоб він встановив причину болю у вухах й призначив лікування.

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Автор: Аліна Вишневська