Також науковці вказали на ймовірність збільшення смертності від коронавірусу по країні.

У Національній академії наук прогнозують, що середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні буде на рівні 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року, та 478 – протягом тижня 8-14 липня.

Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні до середини липня 2021 року від НАН.

“Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 588 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків дорівнює 31 смерті на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року та 478 – протягом тижня 8-14 липня 2021 року”, - йдеться у прогнозі.

Також у НАН вказують, що спостережувана летальність лишається близькою до 3%. Науковці прогнозують ймовірність збільшення смертності від коронавірусу по Україні.

“Попередні дані вказують на ймовірність локальних піків до 4%”, - вважають вчені.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи будуть в Україні вакцинувати від коронавірусу дітей (відео)Крім того, за даними науковців, надлишкова смертність за квітень 2021 року над рівнем 2015-2019 років становила 19,5 тис. (перевищення на 39,5%) проти 11,1 тис. летальних випадків від коронавірусу.

У Києві відносне перевищення було найбільшим серед інших регіонів України і становило 80,5%.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн 235,8 тис. осіб, померли – більш як 52,3 тис.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 30 червня зафіксували 705 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Костянтин Гончаров