Зафіксовано 705 нових випадків захворювання.

В Україні за минулу добу зафіксували 705 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, захворювання виявили у 18 медпрацівників та 28 дітей. Госпіталізували 30 червня 464 пацієнтів, померла 51 особа. Одужали ще 1719 українців.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 913 осіб,

методом ІФА – 9 743 особи,

експрес-тестами – 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 235 801 особа;

одужало – 2 168 387 осіб;

летальних випадків – 52 391;

проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів". Зареєструватися можна вже зараз.

Сам бета-тест стартує 1 липня: у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.

Як пояснили у МОЗ, COVID-сертифікати в Україні запроваджують передусім для внутрішнього використання на випадок введення нового локдауну.

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Автор: Юрій Годован