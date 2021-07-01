В Україні за минулу добу зафіксували 705 нових випадків коронавірусної хвороби.
Як повідомляє прес-служба МОЗ, захворювання виявили у 18 медпрацівників та 28 дітей. Госпіталізували 30 червня 464 пацієнтів, померла 51 особа. Одужали ще 1719 українців.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 913 осіб,
- методом ІФА – 9 743 особи,
- експрес-тестами – 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 235 801 особа;
- одужало – 2 168 387 осіб;
- летальних випадків – 52 391;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів". Зареєструватися можна вже зараз.
Сам бета-тест стартує 1 липня: у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.
Як пояснили у МОЗ, COVID-сертифікати в Україні запроваджують передусім для внутрішнього використання на випадок введення нового локдауну.
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