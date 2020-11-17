Проте число жертв хвороби у країнах істотно відрізняється.

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна серед інших держав опинилась на 12 місці. Разом з тим, Франція – на 13.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

У неділю, 15 листопада, коронавірус виявили у 9832 українців. У Франції підтвердили майже на 400 випадків менше. Проте число жертв хвороби за цей час істотно відрізняється: 94 смерті в Україні та 506 у Франції.

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Водночас у Франції останнім часом спостерігався різкий спалах захворюваності на COVID-19. На вечір 16 листопада у лікарнях перебували 33 497 хворих з коронавірусом - найбільше з початку епідемії. З них за останню добу госпіталізували 416, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

У лікарнях померли за добу 508 осіб, збільшивши кількість загиблих з початку епідемії до 45 054.

Якщо цієї доби кількість нових хворих буде понад 9 тисяч, сьогодні країна перетне позначку у 2 мільйони заражень коронавірусом з початку епідемії - на 16 листопада кількість підтверджених випадків з початку епідемії досягла 1 991 233.

Водночас кількість хворих за останню добу в рази нижча, ніж більшість показників за останній час - за останні 24 години повідомили лише про 9406 нових хворих. Для порівняння, напередодні повідомили про 27 228 нових хворих.

Варто враховувати вплив вихідних: у суботу й неділю роблять значно менше тестів, що "зменшує" статистику на початку тижня. Але все одно кількість заражень у понеділок 16 листопада була нижчою, ніж останні 4 тижні.

В Україні ж станом на ранок 17 листопада виявили 11968 нових випадків коронавірусу. За добу госпіталізовано 1610 осіб; летальних випадків - 159, а одужали - 6 786.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 557657 осіб; одужало - 250983 особи; летальних випадків - 9 856.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко