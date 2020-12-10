Глава МОЗ Степанов розповів Комаровському, чи хочеться йому "їх усіх послати".

Відомий український педіатр Євген Комаровський вирішив розширити свою блогерську діяльність. В результаті лікар створив проект "Консиліум з лікарем Комаровським", в рамках якого в експерта в кабінеті-студії будуть з'являтися різні співрозмовники.

Сам Комаровський неодноразово давав інтерв'ю різним журналістам і каналам, а ось в ролі інтерв'юера лікаря глядачі бачили досить рідко.

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Першим, хто став учасником консиліуму, виявився глава МОЗ Максим Степанов. Повна версія відео обіцяна найближчим часом. Поки що Комаровський розмістив на своєму youtube-каналі тільки промо-ролик інтерв'ю, з якого ясно, що Степанову доведеться відповісти на питання: "Як можна заробити міністру охорони здоров'я?" і "Як професійний корупціонер, де ви крадете?".

На перше питання Степанов начебто відповів "Та ніяк", а ще припустив, що Комаровському потрібен психіатр. Але все це може виявитися інтригуючим монтажем, так що варто дочекатися повної версії.

Ще міністр начебто був готовий щиро відповісти на риторичне питання, чи хочеться йому "їх усіх послати", але в анонсі відповідь Степанова вирізана, як і роз'яснення - хто вони, ці "вони".

Наголосимо, що Максим Степанов як і раніше спростовує наполегливі чутки про його відставку і готується і далі рятувати країну від коронавірусу.

Зазначимо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", нинішньому голові МОЗ Максиму Степанову довіряють 19% українців, а відомому педіатру Євгену Комаровському — 66%. При цьому Степанову не довіряють 34% опитаних (не знають його 37%), а Комаровському — 20%.

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Автор: Вікторія Гордієнко