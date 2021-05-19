У профільному парламентському комітеті депутати йому натякнули, що не треба давати таких обіцянок.

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

Читайте такожНе поспішайте бігти на роботу: у МОЗ показали, з чого варто починати свій ранок (відео)Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорюється його кандидатура, Ляшко заявив: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 млн українців".

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 млн щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 млн українців.

На запитання депутатів, а що буде, якщо він не виконає своєї обіцянки, Ляшко не відповів.

Кадрові ротації у МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Дане питання почав розглядати профільний парламентський комітет.

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Автор: Надя Пришляк