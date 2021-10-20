За словами Комаровського, люди почали усвідомлювати, що потрібно вакцинуватися від коронавірусу, але деякі з них не можуть цього зробити, "тому що вони вже купили сертифікат про вакцинацію".

Морги на Харківщині працюють так само напружено, як і вся система охорона здоров'я в регіоні в цілому.

Про це на брифінгу, коментуючи слова лікаря Євгена Комаровського, сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, пише Суспільне.

"Морги працюють так само напружено, якщо ми щодня бачимо померлих людей і за офіційно підтвердженими даними в лікарнях, і ті, які померли вдома, безумовно, напружена вся система охорони здоров'я", — сказав Черняк.

Конкретних даних щодо завантаженості моргів заступник голови ОДА не навів. Він вчергове закликав жителів регіону вакцинуватися.

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"Харківщина поки що офіційно залишається в "помаранчевій" зоні, але захистити себе може кожен", — сказав заступник голови ОДА.

Нагадаємо, у відеозверненні 19 жовтня харківський лікар Євген Комаровський розповів про складну ситуацію, що склалася в Україні через поширення коронавірусної хвороби.

"Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось з депутатів каже, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є. У моргах місць немає. Черги з санітарок з каталками, трупами. Щобільше, забиті судово-медичні морги, це морги, куди везуть тих, хто помирає вдома. І коли вони померли вдома, і їм не встигли до цього поставити ПЛР, то вони помирають не від COVID, а від начебто якоїсь там пневмонії", — сказав Комаровський.

За його словами, люди почали усвідомлювати, що потрібно вакцинуватися від COVID, але деякі з них не можуть цього зробити, "тому що вони вже купили сертифікат про вакцинацію".

"99% людей в реанімації — вони не щеплені! І більшість тих, хто у лікарнях, не щеплені! А половина з тих, хто начебто щеплений, з купленими папірцями", — сказав Комаровський.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко